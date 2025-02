Trump suspende tarifas sobre México e Canadá, mas não sobre a China

Por David Alire Garcia e Trevor Hunnicutt e David Ljunggren

CIDADE DO MÉXICO/WASHINGTON/OTTAWA (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu nesta segunda-feira sua ameaça de impor tarifas pesadas sobre México e Canadá, concordando com uma pausa de 30 dias em troca de concessões na fronteira e no combate ao crime dos dois países vizinhos.

As tarifas dos EUA sobre a China ainda devem entrar em vigor dentro de algumas horas.

Tanto o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, quanto a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disseram que concordaram em reforçar os esforços de fiscalização de fronteiras em resposta à exigência de Trump de reprimir a imigração e o contrabando de drogas. Isso suspenderia as tarifas de 25% que entrariam em vigor na próxima terça-feira por 30 dias.

O Canadá concordou em implementar novas tecnologias e pessoal ao longo de sua fronteira com os Estados Unidos e lançar esforços de cooperação para combater o crime organizado, o contrabando de fentanil e lavagem de dinheiro.

O México concordou em reforçar sua fronteira norte com 10.000 membros da Guarda Nacional para conter o fluxo de imigração ilegal e drogas.

Os Estados Unidos também se comprometeram a impedir o tráfico de armas de alta potência para o México, disse Sheinbaum.

"Como presidente, é minha responsabilidade garantir a segurança de TODOS os norte-americanos, e estou fazendo exatamente isso. Estou muito satisfeito com esse resultado inicial", disse Trump, nas redes sociais.

Os acordos evitam, por enquanto, o início de uma guerra comercial que os economistas previram que prejudicaria as economias de todos os envolvidos e provocaria o aumento dos preços para os consumidores.

Depois de falar por telefone com ambos os líderes, Trump disse que tentaria negociar acordos econômicos no próximo mês com os dois maiores parceiros comerciais dos EUA, cujas economias se tornaram fortemente entrelaçadas com a dos Estados Unidos desde que um acordo histórico de livre comércio foi firmado na década de 1990.

TARIFAS DA CHINA AINDA PLANEJADAS

Nenhum acordo desse tipo foi firmado com a China, à qual serão impostas tarifas generalizadas de 10%, que devem começar no primeiro minuto da terça-feira, no horário de Washington. Um porta-voz da Casa Branca disse que Trump falará com o presidente chinês Xi Jinping apenas mais adiante esta semana.

Trump alertou que poderia aumentar ainda mais as tarifas sobre Pequim.

"Esperamos que a China pare de nos enviar fentanil e, se não parar, as tarifas serão substancialmente mais altas", disse.

A China disse que fentanil é um problema dos Estados Unidos e que contestaria as tarifas na Organização Mundial do Comércio e tomaria outras contramedidas, mas também deixou a porta aberta para negociações.

(Reportagem de David Alire Garcia, Stefanie Eschenbacher e Brendan O'Boyle na Cidade do México; Andrea Shalal, Jarrett Renshaw, David Lawder, Trevor Hunnicutt, Nandita Bose, Daphne Psaledakis, Douglas Gillison, Doina Chiacu e Susan Heavey em Washington; David Ljunggren e Promit Mukherjee em Ottawa; Ed White em Winnipeg; Kevin Krolicki e Qiaoyi Li em Pequim; Josephine Mason em Londres; Bart H. Meijer, Alessandro Parodi, Charlotte Van Campenhout, Andrew Gray, Sudip Kar-Gupta e Geert De Clerq na Europa)