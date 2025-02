Trump propõe eleições na Ucrânia, enquanto Kiev e Moscou se acusam de ataque a escola na fronteira

O presidente norte-americano Donald Trump, que havia prometido resolver a guerra entre a Moscou e Kiev em apenas 24 horas, propõe a realização de eleições na Ucrânia. A ideia é lançada em um momento de tensões em alta entre os dois países, após um ataque visando uma escola em uma cidade tomada pelas forças ucranianas do lado russo da fronteira. Ambos os lados se acusam da autoria da ofensiva que deixou mortos e dezenas de feridos.

Com informações de Emmanuelle Chaze, correspondente da RFI em Kiev

A ideia de organizar eleições na Ucrânia pode agradar Vladimir Putin. O presidente russo já havia indicado várias vezes que não pretendia discutir com o líder ucraniano Volodymyr Zelensky, alegando que o representante de Kiev, cujo mandato chegou ao fim em 2024, não seria legítimo para negociar a disputa entre os dois países. O pleito para eleger um novo chefe de Estado na Ucrânia não pode ser realizado em razão da lei marcial em vigor no país.

O cenário americano prevê primeiro um cessar-fogo, seguido de uma eleição presidencial e eleições parlamentares na Ucrânia e, só então, negociações de paz. A realização do pleito foi defendida pelo enviado especial de Donald Trump à Ucrânia e à Rússia, Keith Kellogg.

No entanto, a organização de eleições seria complexa em um país onde quase 20% do território é ocupado pelo exército russo, onde dezenas de milhares de pessoas servem no exército e outros milhões estão refugiados no exterior. Os observadores também apontam para o risco de divisões na sociedade ucraniana e para uma possível interferência de Moscou no pleito.

A proposta de uma possível eleição também é lançada em um momento de tensão extrema entre os dois países, dois dias após uma bomba atingir o prédio de uma escola em Soudja, na região russa de Kursk. O ataque de sábado (1°) causou a morte de pelo menos quatro pessoas e outras 80 tiveram que ser socorridas após a explosão do prédio que acolhia, naquele momento, principalmente idosos. Moscou culpa a Ucrânia, que, por sua vez, afirma ter provas de que o ataque foi de origem russa.

O exército ucraniano acredita que a Rússia sabia que a escola estava sendo usada como refúgio para pessoas vulneráveis que estavam em processo de evacuação para áreas mais seguras. "Eles destruíram o prédio mesmo com dezenas de civis dentro", denunciou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em uma mensagem postada na rede social X.

A força aérea ucraniana alega que um avião russo lançou uma "bomba aérea guiada" e publicou imagens mostrando a suposta trajetória de voo da bomba. Por sua vez, o Ministério da Defesa da Rússia acusa a Ucrânia de um "crime imperdoável" e de um "crime de guerra", sem apresentar nenhuma prova.

Desde agosto passado, as tropas ucranianas estão ocupando parte da região fronteiriça de Kursk, onde está localizada Soudja. Moscou está tentando desalojá-las, mas para Kiev, manter esse território russo é de importância estratégica: ele permite que a linha de frente seja deslocada para fora da Ucrânia, enquanto a região também pode ser usada como moeda de troca pela parte do território ucraniano atualmente ocupada ilegalmente pela Rússia no caso de negociações de paz.