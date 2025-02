Trump nega ter fechado acordo final sobre tarifas com México e promete participar de negociação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 3, que o país ainda não fechou um acordo permanente sobre a questão das tarifas com o México. Mais cedo, o republicano confirmou uma pausa de 1 mês nas medidas protecionistas.

Em entrevista a repórteres no Salão Oval da Casa Branca no período da tarde desta segunda, Trump reiterou ter conversado com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e disse gostar dela. "Temos boa relação", afirmou.

Trump ressaltou que pretende se envolver nas negociações com os mexicanos, que serão lideradas pelos secretários de Tesouro, Scott Bessent; Comércio, Howard Lutnick; e Estado, Marco Rubio.

Segundo ele, a principal demanda é que o país vizinho pare a entrada de fentanil e de imigrantes ilegais pela fronteira americana.

Ainda sobre a América Latina, Trump informou que negocia um acordo com o Canal do Panamá que, segundo ele, foi de maneira "tola" dado aos panamenhos. "O Panamá viola o acordo", acusou ele, que acrescentou que o canal não foi concedido à China.