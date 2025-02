Trump fala com Trudeau e EUA ameaça com represálias

Donald Trump conversou, nesta segunda-feira (3), com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, em um momento em que a guerra comercial lançada pelo presidente americano já está desestabilizando os mercados, preocupados com o impacto das tarifas anunciadas por Washington sobre a economia global.

"Acabei de falar com Justin Trudeau. Voltarei a falar com ele às 15h00" (17h em Brasília), escreveu o presidente dos EUA em sua rede Truth Social, ao reafirmar que impôs tarifas ao Canadá e ao México para conter o fluxo de drogas para os Estados Unidos.

O presidente americano anunciou tarifas de 25% sobre todos os produtos do México e do Canadá, com exceção do petróleo do vizinho do norte, que será taxado em 10%.

Nesta segunda-feira, a província canadense de Ontário, o coração econômico do país, anunciou que estava proibindo as empresas americanas de participarem de licitações para contratos com o governo, o que fará com que elas "percam dezenas de bilhões de dólares em novas receitas", de acordo com o primeiro-ministro, Doug Ford.

"Tudo o que eles têm a fazer é culpar o presidente Trump", disse ele.

Ford também cancelou um contrato provincial de 100 milhões de dólares canadenses (402 milhões de reais) com a Starlink, a empresa controlada pelo bilionário Elon Musk, um importante aliado de Trump.

