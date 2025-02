Trump diz que Panamá fez algumas concessões em meio a ameaças de retomada do canal

WASHINGTON (Reuters) - O presidente Donald Trump disse nesta segunda-feira que o Panamá concordou com "algumas coisas" depois que ele ameaçou repetidamente assumir o controle da hidrovia comercial crucial devido a preocupações com a influência da China.

Trump disse que deve ter uma ligação com as autoridades panamenhas na sexta-feira. O canal foi construído pelos Estados Unidos no início do século 20 e entregue ao Panamá em 1999.

(Reportagem de Jarrett Renshaw)