Trump confirma pausa de 1 mês nas tarifas ao México após conversa com Sheinbaum

São Paulo, 3 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou pausa de um mês nas tarifas de 25% contra as importações do México que haviam sido anunciadas no final de semana. A decisão foi firmada durante conversa com a presidente do México, Claudia Sheinbaum, descrita pelo republicano como "amigável". A informação já havia sido adiantada por Sheinbaum.Em publicação na rede Truth Social, Trump informou que Sheinbaum concordou em enviar 10 mil soldados mexicanos para a fronteira com os EUA. "Esses soldados serão designados especificamente para impedir o fluxo de fentanil e migrantes ilegais para o nosso país", explicou.Trump acrescentou que, durante o período de suspensão das tarifas, as negociações entre os dois países serão lideradas pelos secretários de Tesouro, Scott Bessent; Estado, Marco Rubio; e Comércio, Howard Lutnick. "Estou ansioso para participar dessas negociações, com a presidente Sheinbaum, enquanto tentamos alcançar um 'acordo' entre nossos dois países", escreveu.