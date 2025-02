Trump assina decreto para criar um novo fundo soberano

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou, nesta segunda-feira (3), um decreto para criar um fundo soberano americano, uma medida que provavelmente precisará da intervenção do Congresso.

A ordem executiva pede aos secretários do Tesouro e do Comércio "que iniciem um processo que esperamos que leve à criação de um fundo soberano americano", informou um assessor antes de Trump assinar o documento no Salão Oval da Casa Branca.

