Trudeau anuncia pausa de 'pelo menos' 30 dias nas tarifas dos EUA, após ligação com Trump

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, informou que as tarifas propostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos canadenses serão pausadas por "pelo menos" 30 dias, enquanto os dois países negociam uma solução.

O entendimento foi costurado durante ligação com o republicano nesta tarde e segue decisão semelhante dos EUA com o México mais cedo.

Em publicação no X (antigo Twitter) nesta segunda-feira, 3, Trudeau disse que teve uma "boa" conversa com Trump. Entre os compromissos firmados, o Canadá implementará um plano de US$ 1,3 bilhão para reforçar a fronteira com tecnologia e equipe técnica, com mais recursos destinados ao combate ao tráfico de fentanil.

"Quase 10.000 agentes da linha de frente estão e continuarão trabalhando para proteger a fronteira", ressaltou.

Trudeau indicará um "czar" que ficará responsável pela contenção do fluxo do opioide, diante da pressão de Trump por ações contra a droga. Segundo ele, os cartéis serão designados organizações terroristas. "Também assinei uma nova diretriz de inteligência sobre crime organizado e fentanil, e a apoiaremos com US$ 200 milhões", disse.