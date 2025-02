Tarifas de Trump terão impacto limitado sobre preços do petróleo e gás, diz Goldman Sachs

(Reuters) - As novas tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre importações do Canadá, México e China provavelmente terão impacto limitado no curto prazo sobre os preços globais de petróleo e gás, disse o Goldman Sachs em nota no domingo.

"O potencial declínio das importações de gás natural do Canadá pelos EUA, devido às tarifas, é muito pequeno para aumentar significativamente os preços do gás natural dos EUA", disse o banco.

Os preços do petróleo e do gás saltaram na segunda-feira depois que Trump impôs tarifas no fim de semana. [O/R] [NGA/]

As tarifas, que entrarão em vigor em 4 de fevereiro, incluem uma taxa de 25% sobre a maioria dos produtos mexicanos e canadenses, com tarifa de 10% sobre as importações de energia do Canadá, e uma tarifa de 10% sobre as importações chinesas.

"Os produtores de petróleo canadenses devem acabar arcando com a maior parte do ônus da tarifa, com um desconto de 3 a 4 dólares por barril, maior do que o normal, sobre o petróleo canadense, devido às alternativas limitadas de mercados para exportação, com os consumidores norte-americanos de produtos refinados ficando com o ônus restante de 2 a 3 dólares por barril", disse o banco.

De acordo com a nota, as importações marítimas de petróleo do Canadá e do México serão redirecionadas para outros mercados, com os EUA substituindo esses suprimentos por petróleo bruto da Opep, América Latina e produtos refinados da Europa.

O banco de investimentos manteve inalteradas suas previsões de preço do petróleo para 2025/2026, esperando um impacto mínimo sobre os preços no curto prazo, devido à estabilidade da produção e da demanda global de petróleo, bem como ao fato de a tarifa do petróleo canadense já ter sido precificada.

Na semana passada, o Goldman Sachs elevou a previsão do preço do petróleo Brent para este ano e 2026 para 78 dólares (contra 76 dólares anteriormente) e 73 dólares (contra 71 dólares), respectivamente.

Trump disse que conversaria com líderes do Canadá e do México, que anunciaram suas próprias tarifas retaliatórias, mas minimizou as expectativas de que eles mudariam de ideia.

Em uma nota separada, os analistas do Goldman Sachs disseram que as tarifas dos EUA sobre o México e o Canadá serão de curta duração.

(Reportagem de Rahul Paswan em Bengaluru)