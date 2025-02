Tarifas de Trump derrubam mercados pelo mundo; dólar sobe

Os mercados estão em queda por todo o mundo, e o dólar subiu 1% hoje em relação a uma cesta de moedas internacionais.

Os movimentos refletem as incertezas econômicas após a confirmação das tarifas de importação anunciadas por Donald Trump.

No começo da manhã, os principais índices futuros das bolsas americanas registravam queda de entre 1,4% (Dow Jones) e 1,8% (Nasdaq 100). Na Europa, o Stoxx 600 estava caindo 1,3% por volta das 8h (horário de Brasília).

Ações de empresas do setor automotivo sofriam quedas ainda maiores, chegando a mais de 6% no caso da Volkswagen - o fabricante europeu mais afetado pela alta de tarifas americanas contra o México.

No Japão, o Nikkei 225 fechou em baixa de 2,66%. Os mercados chineses estão fechados por causa do feriado do Ano Novo Lunar.

Canadá retalia tarifas de Trump

Justin Trudeau anunciou que o Canadá imporá uma tarifa de 25% a cerca de US$ 100 bilhões em importação de produtos americanos, incluindo cerveja, vinho, aparelhos domésticos e artigos esportivos.

A iniciativa do premiê canadense é uma retaliação à tarifa adicional de 25% sobre as importações americanas de produtos canadenses imposta por Trump no sábado. A medida incluiu também sobretaxa de 25% sobre produtos mexicanos e de 10% sobre compras da China.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que anunciará as medidas de retaliação do país às tarifas americanas ainda hoje. A China afirmou ontem que tomará "contramedidas", mas não deu mais detalhes.

Trump: Europa é a próxima

Após a confirmação das tarifas sobre produtos do México, do Canadá e da China, Trump afirmou que "com certeza isso [também] ocorrerá com a União Europeia". A declaração foi feita durante uma entrevista na noite de domingo.

"Eles realmente se aproveitaram de nós. Eles não aceitam nossos carros, não aceitam nossos produtos agrícolas. Eles não levam quase nada e nós levamos tudo deles."

Hoje, a nova chefe da política externa da UE, Kaja Kallas, disse que a China "estaria rindo à toa" caso uma nova guerra comercial entre os EUA e Europa se confirme.

Atentado na Síria mata pelo menos 15

Pelo menos 15 pessoas foram mortas hoje em um ataque com carro bomba no norte da Síria, 14 delas eram mulheres que estavam em um caminhão transportando trabalhadores agrícolas.

Foi o atentado com o maior número de mortos desde a queda do presidente Bashar al Assad, há cerca de um mês.

No sábado, outro ataque na mesma cidade, Manjib, a leste de Aleppo, já havia deixado quatro mortos.

A região é palco de um conflito entre os grupos Exército Nacional Sírio, apoiado pela Turquia, e a organização curda Forças Democráticas da Síria, que conta com apoio dos EUA.

Hoje, o novo presidente sírio, o ex-rebelde Ahmad al-Sharra, voltou ao país depois de sua primeira viagem internacional, à Arábia Saudita - maior adversário regional do Irã, que era um dos principais apoiadores do regime de Assad.

Israel destrói prédios na Cisjordânia

Militares israelenses explodiram vários prédios ontem no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada. Segundo a agência de notícias da Autoridade Palestina, 20 edifícios foram destruídos.

O diretor do Hospital de Jenin, Wisam Baker, disse que parte do hospital foi danificada nas explosões, mas não houve vítimas.

Israel disse que o ataque visava desmontar "laboratórios de explosivos, armas e postos de observação".

A cidade está sob ofensiva israelense desde 21 de janeiro, dois dias após o início do cessar-fogo na Faixa de Gaza. Segundo a ONU, 20 mil moradores do campo de Jenin foram deslocados nos últimos dois meses.

O Hamas pediu uma "escalada na resistência" contra Israel após a destruição dos edifícios em Jenin.

Beyoncé e Kendrick Lamar lideram Grammy

Beyoncé e Kendrick Lamar foram os destaques da 67ª edição do Grammy, cujos prêmios foram anunciados ontem à noite.

A diva do pop ganhou pela primeira vez o prêmio de Melhor Álbum do ano, com "Cowboy Carter", que também foi escolhido na categoria Melhor Álbum Country.

O rapper levou os cobiçados prêmios de Melhor Gravação do Ano e Melhor Canção, com "Not Like Us".

A Revelação do Ano ficou com Chapell Roan.

O prêmio de Melhor Álbum Latino foi para a colombiana Shakira, por "Las Mujeres Ya No Lloran", que derrotou "Funk Generation", de Anitta.

O Melhor Álbum Vocal de Jazz foi para Samara Joy com "Um Feriado Alegre". "Milton + Esperanza", de Milton Nascimento e Esperanza Spalding, concorria nessa categoria.