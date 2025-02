STOXX 600 registra maior queda diária em 2025 com tarifas dos EUA abalando investidores

Por Nikhil Sharma e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias registraram a maior baixa diária em mais de um mês nesta segunda-feira, com montadoras na liderança das quedas, conforme investidores precificaram que as últimas tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, podem se transformar em uma guerra comercial mais ampla.

Trump anunciou tarifas comerciais de 25% sobre o Canadá e o México, além de uma taxa de 10% sobre a China. Entretanto, após negociações preliminares, o presidente dos EUA disse nesta segunda-feira que as novas tarifas sobre o México serão suspensas por um mês.

As tarifas, previstas para entrar em vigor a partir de terça-feira, devem afetar 1,3 trilhão de dólares em mercadorias, ou mais de 40% de todas as importações dos EUA.

O Canadá e o México anunciaram taxas retaliatórias imediatas, enquanto a China também anunciou contramedidas.

Trump também alertou que as tarifas sobre a Europa "definitivamente acontecerão", mas não ofereceu nenhuma clareza.

O índice pan-europeu STOXX 600, que tem forte componente de exportação, fechou em queda de 0,87%, a 534,85 pontos, recuando em relação ao fechamento recorde de sexta-feira, com o DAX da Alemanha liderando as baixas entre os mercados regionais.

"A Alemanha já registrou contração no final do ano passado e também tem algum tipo de incerteza política. Assim, quando se combinam esses fatores, juntamente com as possíveis tarifas dos EUA, a Alemanha fica na pior posição", disse Fiona Cincotta, analista sênior de mercado do City Index.

Apesar da desaceleração da economia doméstica, o STOXX 600 superou o desempenho do S&P 500 dos EUA no início do ano, com base nas expectativas de que um euro mais fraco pode beneficiar empresas europeias que dependem das receitas de exportação.

As montadoras de automóveis afundaram 2,4% e lideraram as quedas setoriais, com Porsche AG , BMW, Mercedes-Benz e Stellantis no território negativo.

Analistas temem que as tarifas sobre o México possam ser mais prejudiciais para as montadoras europeias e seus fornecedores do que quaisquer tarifas diretas sobre os produtos da União Europeia.

Os fabricantes de artigos de luxo expostos à China também recuaram após o anúncio das tarifas, com a LVMH e a Kering em queda 1,9% e 3,8%, respectivamente.

O setor de recursos básicos perdeu 1%, conforme a maioria dos preços dos metais caía após a tarifa de 10% imposta por Trump sobre as importações dos principais consumidores de metais da China. [MET/L]

Em LONDRES, o índice Financial Times recuou 1,04%, a 8.583,56 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 1,40%, a 21.428,24 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 1,20%, a 7.854,92 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,69%, a 36.218,98 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 1,32%, a 12.205,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,89%, a 6.466,51 pontos.