SP já teve 65% do volume previsto de chuva para o mês; quando vai parar?

A Defesa Civil do Estado de São Paulo renovou o alerta para a continuidade das chuvas intensas nos próximos dias, com acumulados expressivos previstos até a próxima quarta-feira (5). Nos últimos dias, várias regiões paulistas, entre elas a Grande São Paulo e a Baixada Santistas, têm sofrido com os transtornos causados pelos temporais, como enchentes e deslizamentos.

Em dois dias, já choveu na cidade de São Paulo 65% do esperado para o mês de fevereiro, de acordo com o CGE. Segundo o órgão, a atenção está redobrada para os municípios da faixa leste paulista.

As regiões mais afetadas incluem o Vale do Ribeira, Itapeva, Bauru, Araraquara, Presidente Prudente, Marília, capital e região metropolitana, Baixada Santista, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas, Sorocaba, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araçatuba.

A Defesa Civil também afirmou que o Gabinete de Crise, criado no último dia 25, permanecerá mobilizado para monitorar a situação e coordenar ações emergenciais.

Tempo hoje

As pancadas de chuva mais intensas nesta segunda-feira (3), na cidade de São Paulo, devem permanecer concentradas entre o meio da tarde e o início da noite, de acordo com a previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo. A expectativa é que a semana continue chuvosa, segundo a Meteoblue. As temperaturas, no entanto, devem voltar a atingir os 30ºC nos próximos dias.

A capital paulista amanheceu nesta segunda-feira com chuva fraca e isolada. No decorre do dia, o sol deve aparecer entre nuvens. É preciso ter atenção aos possíveis pontos de alagamento.

"A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deve manter o tempo instável, com as pancadas de chuva concentradas no fim das tardes. O potencial para inundações e deslizamentos de terra deve permanecer elevado, devido ao solo encharcado e a continuidade das chuvas", alerta o CGE.

Na terça-feira, 4, o sol aparece entre nuvens e mantém o tempo abafado. Os termômetros variam entre mínimas de 20°C e máximas de 27°C. Entre a tarde e o início da noite as pancadas de chuva retornam para a Grande São Paulo.

Veja a previsão para os próximos dias:

Segunda-feira: entre 21ºC e 25ºC;

Terça-feira: entre 21ºC e 28ºC;

Quarta-feira: entre 21ºC e 30ºC;

Quinta-feira: entre 20ºC e 31ºC;

Sexta-feira: entre 20ºC e 32ºC.

Recomendações para os dias de chuva