Setor de alimentação registra alta anual nominal de 6,8% nas vendas em dezembro, diz IFB

O setor de alimentação registrou crescimento anual nominal de 6,8% nas vendas em dezembro de 2024, segundo relatório do Instituto Foodservice Brasil (IFB), entidade que reúne empresas da indústria, comércio e serviços de alimentação, entre elas grandes redes de lanchonetes e restaurantes. No entanto, quando ajustado pela inflação do IPCA Alimentação Fora do Lar, o crescimento real acumulado foi menor que o nominal, de 4,5%.

A vice-presidente executiva do IFB, Ingrid Devisate, destaca que a inflação acumulada dos associados da entidade ficou em 5,3% em dezembro de 2024, mantendo-se próxima ao índice nacional. "O setor apresentou oscilações ao longo do ano, com pico de 6,3% em novembro", observa.

Os dados ainda mostram que o índice nominal de vendas (IDF) teve crescimento contínuo ao longo do ano, encerrando dezembro com alta de 6,8%. Já o ticket médio registrou aumento de 8% no período de um ano, passando de R$ 37,6 em dezembro de 2023 para R$ 40,6 em dezembro de 2024.

Apesar do crescimento no faturamento, o número total de transações caiu 0,5% no último mês do ano, contrastando com a alta de 6,2% registrada em novembro.

"Esses números evidenciam não apenas a pressão sobre o consumo, mas também a disparidade entre o desempenho de novas operações e o de estabelecimentos já consolidados, refletindo desafios distintos em cada modelo de negócio", afirma Devisate.