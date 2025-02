Secretário do Tesouro dos EUA assume agência federal de proteção ao consumidor

O Secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, assumiu o cargo de diretor interino do órgão federal responsável por proteger os clientes de bancos. O anúncio ocorreu nesta segunda-feira (3), após a demissão do diretor anterior pelo novo governo.

Em um memorando divulgado por vários meios de comunicação americanos, Bessent pediu à Agência de Proteção Financeira ao Consumidor (CFPB, na sigla em inglês) que suspendesse as investigações em andamento, anunciando uma abordagem mais tolerante com os agentes financeiros.

Bessent, bilionário gestor de fundos de investimentos, assumiu oficialmente seu cargo no Departamento do Tesouro na semana passada.

Durante o fim de semana, o ex-diretor da CFPB, Rohit Chopra, anunciou sua demissão, somando-se à longa lista de funcionários demitidos desde a posse de Donald Trump em 20 de janeiro.

Em seu cargo, Chopra, muito ligado ao Partido Democrata, enfrentou os principais bancos americanos, especialmente pelas taxas excessivas, e fez campanha por uma maior regulação dos aplicativos de pagamento pela internet.

A CFPB foi criada em 2011, após a crise financeira ocorrida três anos antes.

O presidente Trump e seu aliado Elon Musk prometeram libertar as empresas de regulamentações que consideram excessivas, ao mesmo tempo em que reduzem drasticamente os gastos públicos.

Em um comunicado, a Associação de Banqueiros Americanos (ABA, na sigla em inglês) celebrou a mudança de governo à frente da CFPB e pediu a Bessent que repare "o dano causado por medidas regulatórias equivocadas".

A ABA considera que, nos últimos anos, a CFPB "tomou iniciativas que não eram de sua competência, prejudicando a economia americana" e "impondo custos significativos aos consumidores americanos".

"Estou ansioso para trabalhar com a CFPB [Agência de Proteção Financeira do Consumidor] para implementar a agenda do presidente Trump de reduzir os custos para os americanos e acelerar o crescimento econômico", disse Bessent em um comunicado da agência.

