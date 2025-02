Se o Congresso decide o Orçamento, para que presidencialismo?

Dora Kramer, hoje, na Folha, resume com uma alusão a Tomasi di Lampedusa os primeiros momentos de Motta e Alcolumbre no comando do Congresso: "Os primeiros sinais da sinfonia congressista emitidos pelos novos maestros da Câmara e do Senado corroboram a impressão geral de que os comandos mudaram para permanecer tudo como está".

E esse tudo se concentra, basicamente, na manutenção das emendas impositivas, que desviam do Executivo o poder decisório sobre o Orçamento para os ralos insondáveis dos currais eleitorais.

Para Reinaldo Azevedo, "precisamos debater uma saída desse que é um sistema de governo impossível, talhado para dar errado. O Congresso tem de começar a responder pelas escolhas, também as orçamentárias, que faz". O colunista vai além: "Chegou a hora de debater o semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, a depender do ângulo que se escolha. Se o Congresso quer o bônus das emendas, tem de ter o ônus das escolhas".

Outros olhares

Josias de Souza

Quaest mostra que 2026 virou janela aberta para insondável Leia mais

Felipe Salto e Gabriel Garrote

Um contraponto aos cálculos de Marcos Mendes para o déficit público Leia mais

Wálter Maierovitch

Netanyahu vai aos EUA 'com a bola murcha' para se reunir com Trump Leia mais

Alicia Klein

Alguém tinha se esquecido do Flamengo? Leia mais

Casagrande

Oscilações são normais, mas Flamengo e Fortaleza já estão prontos Leia mais

Mauro Cezar Pereira

Corinthians bem em campo, mas dívidas seguem como avalanche sobre o clube Leia mais