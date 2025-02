SC inicia colheita de arroz com perspectiva de colher 9,5% mais

São Paulo, 3 - Santa Catarina começou, na sexta-feira, 31, oficialmente a colheita de arroz da safra 2024/25, com perspectiva de colher 1,2 milhão de toneladas, ou 9,5% acima da safra anterior. Os números foram divulgados pela Secretaria da Agricultura catarinense, com base em levantamento da Epagri/Cepa. O Estado é o segundo maior produtor de arroz do Brasil e o campeão em produtividade. A área deve se manter em 145 mil hectares e, este ano a produção será maior devido ao aumento da produtividade média, que deverá ser de 8,73 toneladas por hectare, um aumento de 9,85% em relação à safra passada.Conforme lembra a analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Eapgri/Cepa, Glaucia Padrão, a safra passada foi marcada por excesso de chuva, baixa luminosidade e excesso de nebulosidade, o que resultou em muitos problemas como doenças, pragas e baixo desempenho produtivo. Entretanto, para esta safra, diz na nota o coordenador do Programa Grãos da Epagri, Douglas Oliveira, a expectativa é a de que as lavouras se desenvolvam dentro da normalidade. "A expectativa é de safra com resultados favoráveis, haja vista as boas condições climáticas que têm permitido um bom desempenho das lavouras", diz ele.