Rubio anuncia que é o novo chefe interino da agência de ajuda Usaid

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta segunda-feira (3) que foi colocado no comando da agência de ajuda dos EUA, e afirmou que acabaria com sua "insubordinação" à agenda do presidente Donald Trump.

"Sou o diretor interino da Usaid", disse Rubio a repórteres em uma visita a El Salvador, dizendo que a agência não havia respondido a perguntas e "esse nível de insubordinação torna impossível conduzir um tipo de revisão séria".

sct/bjt/aa

© Agence France-Presse