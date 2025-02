Rio Tietê tem volume 5 vezes acima do normal em Salto

A vazão do Rio Tietê atingiu mil m³ por segundo, cinco vezes acima da vazão normal, nesta segunda-feira, 3, em Salto, no interior paulista. Engrossado pelas chuvas dos últimos dias na própria cidade e ao longo do seu curso desde a Região Metropolitana de São Paulo, o rio extravasou e invadiu ruas e praças da cidade. O complexo turístico da cachoeira foi interditado e uma estação de tratamento de água foi alagada, interrompendo o abastecimento.

Moradores e curiosos observam à distância o grande volume de água despencando no salto, na região central da cidade, uma estância turística. A prefeitura informou que, invadidos pelas águas, o Parque da Lavra, o acesso à Ponte Pênsil e o Memorial do Rio Tietê foram fechados. A água entrou também em algumas casas na zona ribeirinha, em ruas como a 24 de Outubro. O estádio da Associação Atlética Avenida ficou isolado devido ao alagamento do acesso.

O Ribeirão Buru, afluente do Tietê, transbordou, causando a interdição da ponte próxima ao Condomínio Zuleika Jabour. A água invadiu também a sede da Guarda Civil Municipal.

Já a Estação de Tratamento de Água do Buru foi completamente alagada. Ao menos 30 bairros podem ficar sem água. A prefeitura faz apelo aos moradores para evitar os pontos alagados e não trafegar por esses locais.

Na tarde desta segunda-feira, 3, segundo a prefeitura, as águas começaram a baixar. Não houve registro de pessoas feridas ou desabrigadas.

No sábado, 1º, a Marginal Tietê amanheceu alagada após temporal na capital e na região metropolitana. Os trechos só foram liberados no início da tarde.

A Defesa Civil Estadual estendeu até quarta-feira, 5, o alerta para fortes temporais.