Agentes encontram mala com cabeça de cachorro e outros bichos em Guarulhos

Fiscais do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro), identificaram uma bagagem com diversos restos de animais no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

O que aconteceu

Foram encontrados ratos empalados, camaleões, cabeças de cobra, morcegos, bagres secos e uma cabeça de cachorro decapitada, além de muitas larvas. Os fiscais enxergaram materiais orgânicos na mala quando elas passaram pelos aparelhos de raio-x do aeroporto.

As malas vindas da Nigéria foram apreendidas no último dia 28. De acordo com o órgão federal a bagagem retida era uma encomenda, e o destinatário esperava por elas do lado de fora da fiscalização.

O material foi apreendido e destinado à incineração. Os registros de tudo o que foi encontrado chocaram os seguidores da página do Vigiagro no Instagram.

A apreensão de restos de animais e de animais silvestres não é tão rara no aeroporto. No final de novembro, o Vigiagro de Guarulhos interceptou uma bagagem com 386 tartaruguinhas de casco mole chinesas Ministério da Agricultura, em nota oficial

O órgão ressaltou que a Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa impede a entrada desses materiais orgânicos por questões zoossanitárias. "Se não forem devidamente tratados e certificados, produtos de interesse agropecuário podem carregar larvas, insetos ou outros micro-organismos que representam um risco de introduzir doenças e pragas no Brasil, comprometendo a produção agropecuária nacional".