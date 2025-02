Reforma tributária pode eliminar "cadáveres" no Judiciário, diz presidente do STF

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, manifestou nesta segunda-feira a expectativa de que a regulamentação da reforma tributária ajude a eliminar "cadáveres" tributários do Judiciário.

"A reforma tributária, também, em boa hora aprovada pelo Congresso Nacional, começa a ser regulamentada e a expectativa é que esse efeito simplificador diminua a litigiosidade em matéria tributária no país que corresponde a cerca de 30% dos processos em andamento", disse Barroso, em cerimônia de abertura do ano judiciário.

"Precisamos reduzir essa litigiosidade e com a expectativa que nós consigamos regular e também, de forma que nós eliminemos do Judiciário brasileiro os cadáveres em matéria tributária", acrescentou.

A cerimônia de abertura dos trabalhos no Judiciário contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e dos recém-eleitos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

Na ocasião, Barroso aproveitou para fazer um balanço da atuação e da gestão orçamentária do Judiciário.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)