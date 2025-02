Real Madrid envia protesto à Federação Espanhola contra arbitragem

O Real Madrid enviou uma carta à Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta segunda-feira (3) em protesto contra um sistema de arbitragem "completamente desacreditado", após a derrota por 1 a 0 diante do Espanyol em LaLiga.

"Os fatos ocorridos neste jogo ultrapassaram qualquer margem de erro humano ou interpretação de arbitragem", diz a carta divulgada publicamente pelo clube e assinada pelo secretário do conselho de administração, José Luis del Valle.

"O que aconteceu no 'RCDE Stadium' representa o ápice de um sistema de arbitragem completamente desacreditado, no qual as decisões contra o Real Madrid atingiram um nível de manipulação e adulteração da competição que não pode mais ser ignorado", continuou.

Líder, o Real Madrid sofreu sua terceira derrota em LaLiga no sábado, diante do Espanyol, e viu a vantagem sobre o Atlético de Madrid diminuir para um ponto antes do clássico da capital no próximo fim de semana.

O clube merengue reclama especialmente da entrada sofrida pelo atacante francês Kylian Mbappé do lateral Carlos Romero, que só recebeu cartão amarelo e minutos depois marcou o gol da vitória do Espanyol.

O Real Madrid também destaca o gol de Vinícius Júnior anulado no primeiro tempo devido a uma falta anterior de Mbappé.

"Dada a gravidade do ocorrido, o Real Madrid exige da RFEF a entrega imediata dos áudios do VAR relativos aos dois lances-chave da partida", indica o clube, que denunciou "um sistema de arbitragem completamente viciado e estruturalmente desenhado para se autoproteger".

O Real Madrid enviou uma cópia da carta ao Conselho Superior de Esportes para que "adote as medidas que considerar oportunas".

mdm/iga/gfe/cb/aam

© Agence France-Presse