Questão ideológica fica secundarizada e interesse do povo é prioridade, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que "questão ideológica que divide durante as eleições fica secundarizadas" a partir do momento em que o gestor assume o cargo. A declaração foi dada ao lado dos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que se reuniram com Lula na manhã desta segunda-feira, 3.

"Na hora que você está governando, na hora em que você está exercendo o seu mandato, a questão ideológica que divide durante as eleições fica secundarizada. E o que é prioritário são os interesses do povo brasileiro", disse Lula.

O presidente voltou a agradecer aos parlamentares pela aprovação da PEC da Transição e de projetos importantes da agenda econômica do governo, como a reforma tributária e o novo arcabouço fiscal. "Nós aprovamos uma PEC da transição quando eu não tinha sequer assumido o governo. Aprovamos o arcabouço fiscal, e aprovamos uma política tributária que foi a primeira feita no regime democrático", citou.