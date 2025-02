Quênia abre mercado para carne bovina e miúdos do Brasil

Brasília, 3 - O Brasil poderá exportar carne bovina, miúdos bovinos e produtos cárneos para o Quênia, informaram o Ministério da Agricultura e o Ministério das Relações Exteriores em nota conjunta. O anúncio da aprovação do modelo de Certificado Sanitário Internacional (CSI) pela autoridade sanitária do Quênia para liberar a entrada dos produtos foi recebido pelo governo brasileiro nesta segunda-feira, 3. "Para o Brasil, trata-se de oportunidade de diversificar parcerias comerciais e fortalecer o setor produtivo nacional. Por sua vez, o Quênia, cuja população é de 55 milhões de habitantes, passará a ter acesso a carnes com qualidade reconhecida internacionalmente, atendendo à crescente demanda naquele país por proteína animal", ressaltaram as pastas. O Brasil exportou US$ 41 milhões em produtos agropecuários ao Quênia em 2024, destacaram as pastas. "Essa abertura de mercado deverá aumentar o fluxo de comércio entre os dois países", avaliaram os ministérios. Segundo os ministérios, agora os importadores locais deverão obter licenças de importação. Já os estabelecimentos brasileiros interessado em exportar carnes para o Quênia deverão passar por avaliação de risco. Em 2025, o País acumula 21 aberturas de mercado para produtos do agronegócio nacional.