Putin anuncia concurso musical para competir com Eurovision

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou, nesta segunda-feira (3), um decreto para organizar este ano um concurso internacional de música, que vai se chamar Intervision, depois que a Rússia foi excluída do popular festival de música Eurovision por sua ofensiva na Ucrânia.

Um concurso com esse nome foi organizado no passado entre os países aliados da União Soviética. Desde então, a Rússia já tentou várias vezes relançar o formato.

Segundo o decreto de Putin, o concurso musical alternativo, chamado Intervidenie em russo, será realizado em Moscou e seus arredores, em data não informada, a fim de "desenvolver a cooperação cultural e humanitária internacional". O vice-primeiro-ministro Dmitry Chernyshenko foi nomeado chefe do comitê organizador.

O enviado presidencial para a cooperação cultural, Mikhail Shvydkoi, estimou no ano passado que a competição seria realizada em setembro de 2025, e que "cerca de 20 países" estariam interessados em participar, entre eles membros do Brics e da Comunidade de Estados Independentes.

O concurso de canto Intervision foi organizado nas décadas de 1960 e 1970, principalmente com países do Bloco Oriental, entre eles Polônia e a então Tchecoslováquia. A Rússia participou de 1994 a 2021 e venceu em 2008, com Dima Bilan e a canção "Believe". Foi excluída em 2022, após o início de sua ofensiva contra a Ucrânia.

O Eurovision é financiado por contribuições de organizações da União Europeia de Radiodifusão (UER).

bur/mr/pb/pc/lb/mvv

© Agence France-Presse