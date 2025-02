Antioleosidade ou efeito base? Testei 2 protetores solares com cor La Roche

Ficar sem protetor solar, especialmente no verão, é perigoso. Mas proteger o rosto pode ser um problema para muita gente, principalmente quem gosta de se maquiar, tem marcas na pele ou sofre com oleosidade. Os cremes brancos mais comuns costumam ser densos e desconfortáveis.

Pensando nisso, nós do Guia de Compras UOL testamos dois protetores com cor da marca francesa La Roche-Posay: o Anthelios Ultra Cover, com textura de base e FPS 60, e o Anthelios Airlicium+, com FPS 80 e que ajuda a diminuir a oleosidade. Confira o que cada um tem de melhor e os pontos de atenção.

O protetor solar Ultra Cover é uma ótima opção para quem não abre mão da maquiagem. Ele tem performance de base, e uma camada é suficiente para alta cobertura. Também fica fácil aplicar outros produtos por cima, como corretivo, pó ou blush.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Como tenho marcas na pele e dificilmente saio de cara limpa, foi minha escolha para ir ao trabalho ou a eventos sociais diurnos. Optei pela cor mais clara disponível, a 2.0 (vai até a 6.0), que ficou perfeita.

O que gostamos

Textura fluida: espalha fácil e rende bem;

espalha fácil e rende bem; Cobertura de base: uma camada esconde as imperfeições;

uma camada esconde as imperfeições; Acabamento sedoso: dá um 'glow' e aceita maquiagem.

Ponto de atenção

Cuidado para não "transferir" cor para roupas. Não recomendo usá-lo sem ao menos um pó finalizador, para selar e evitar que derreta ou transfira para as roupas (assim como fazemos com uma base), pois sua textura é mais hidratante.

Para ir a um parque ou à praia, por exemplo, já acho maquiagem um pouco demais. Prefiro um produto que dê uma uniformizada na pele sem pesar, e que tenha o máximo possível de proteção solar. Assim, para esses casos, minha escolha foi o Anthelios Airlicium+.

Ele tem fator de proteção altíssimo e "gruda" mais na pele, com acabamento bem matte. A textura é mais de protetor do que de base, mas ainda leve, entre um gel e um creme.

Imagem: Marcella Duarte/UOL

Um diferencial é que ele possui ativos que ajudam a reduzir a oleosidade da pele com o uso contínuo, o que é bem-vindo para mim que sofro com a zona T (testa, nariz e queijo). A marca promete até 27% menos oleosidade em uma semana de uso — não posso garantir que isso aconteceu comigo, mas, de fato, segura bem durante o dia todo.

Nesta linha, há uma cor ainda mais clara, a 1.0, que foi a que escolhi e ficou ideal para quando não estou bronzeada. Também há uma versão sem cor para quem não precisa disfarçar marcas na pele.

O que gostamos

Acabamento matte : não é preciso usar outro produto por cima;

: não é preciso usar outro produto por cima; Controla a oleosidade : deixa a pele sequinha por horas;

: deixa a pele sequinha por horas; Alta proteção solar e aderência: ideal para ambientes mais quentes.

Ponto de atenção

A aplicação não é tão simples. É um pouco mais difícil de espalhar que o outro, precisando aplicar uma camada mais generosa, que não fica tão bem com maquiagem por cima.

Para quem indicamos cada produto?

Basicamente, se você usa maquiagem ou quer esconder mais imperfeições, opte pelo Ultra Cover, que é como uma base com alta proteção solar.

Protetores solares La Roche Imagem: Marcella Duarte/UOL

Para quem quer dar uma uniformizada usando apenas um produto, e/ou sofre com oleosidade, fique com o Airlicium+, que tem mais jeito de protetor e deixa a pele bem sequinha.

E, dependendo da sua rotina, não é preciso escolher um só. Eu, por exemplo, adoro ambos, cada um em sua situação mais adequada.

*Com informações de matéria publicada em 06/02/2024.

