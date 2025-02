Produção de petróleo do Brasil cai em 2024, enquanto a de gás aumenta, diz ANP

(Reuters) - A produção de petróleo e gás do Brasil alcançou 4,322 milhões de barris de óleo equivalente por dia em 2024, fechando o ano com leve queda de 0,5% em relação ao recorde de 2023, segundo dados divulgados nesta segunda-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A produção média de petróleo do país atingiu 3,358 milhões de barris por dia no ano passado, com queda de 1,29% ante o recorde observado em 2023, enquanto a produção de gás natural em 2024 atingiu a média anual de 153 milhões de metros cúbicos por dia, 2% maior no comparativo anual.

(Por Letícia Fucuchima)