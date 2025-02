Primeiro culto após morte de bispa tem choro e homenagem: 'Nossa mãe'

A igreja Assembleia de Deus no Brás, na região central de São Paulo, realizou, no final da tarde deste domingo (2) o primeiro culto após a morte da bispa Keila Ferreira, 52, líder da igreja. Mais de 500 fiéis acompanharam a cerimônia, marcada por homenagens. O velório de Keila será realizado no mesmo templo, às 19h desta segunda-feira (3).

O que aconteceu

Reportagem do UOL acompanhou o culto. A igreja foi aberta por volta das 17h30 e mais de 500 fiéis compareceram ao templo, localizado na região central da capital paulista.

Ritos normais em meio ao luto. O culto foi aberto com o coral, que cantou alguns louvores. Nas fileiras de fiéis, homens de terno passavam coletando o dízimo, com maquininhas que aceitavam cartões de crédito e débito.

Homem recolheu o dízimo com maquininha de cartão durante culto Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

Pastores e líderes subiram ao palco e homenagearam a bispa. Vários líderes da igreja se revezaram e falaram aos fiéis. "Precisamos de forças para mais uma vez levantarmos com gratidão a Deus. É difícil falar o que você veio fazer aqui. Mas nós precisamos pensar: 'eu vim aqui para agradecer a Deus'. O culto é de gratidão. Mas é um dia de dor", disse um dos pastores.

Eu sei que o momento é difícil, mas nós precisamos nos movimentar. Tenham na memória as vezes em que a palavra foi ministrada aqui pela nossa mãe

Pastor da Assembleia de Deus do Brás

Pastores e líderes homenagearam a bispa Keila, morta no último sábado Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

Pastor também desejou forças ao viúvo de Keila, bispo Samuel Ferreira, que também é um dos líderes da igreja. "O Senhor vai cuidar do nosso bispo, dos seus netos. O Senhor vai cuidar das suas ovelhas, do seu rebanho. Nós estamos aqui para dar glória ao Senhor, mesmo em meio a dor", disse.

Choro entre os fiéis. Algumas pessoas estavam visivelmente emocionadas durante o culto. O telão da igreja também mostrou imagens de pessoas chorando.

Fiel chora durante culto na Assembleia de Deus do Brás Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

No térreo, localizado no andar abaixo do culto, dezenas de fotos da bispa Keila e do bispo Samuel. Um desenho infantil emoldurado traz uma mensagem para o casal: "Bispo e bispa. Estávamos com muita saudade de vocês. Nós amamos muito vocês".

Paredes dos corredores da igreja são decoradas por fotos e desenhos da bispa e do marido Imagem: Herculano Barreto Filho/UOL

Quem era a bispa Keila Ferreira

A bispa Keila Ferreira, da Assembleia de Deus do Brás Imagem: Reprodução/Facebook

Keila era casada com o bispo Samuel Ferreira e tinha dois filhos: o pastor Manoel Ferreira Neto e a evangelista Marinna Ferreira. Ela também deixa dois netos, Samuel e Manoel.

Nascida em Campinas, Ferreira se formou em Direito pela Universidade Paulista e era bacharel em Teologia. Ela é autora do livro "Melhor do que ganhar joias - A beleza interior determina quem você é."

Keila Ferreira também ocupou cargos de liderança. Era a presidente da Ciben (Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas Nacional), do Corafesp (Congresso Feminino de Oração e Ação do Estado de São Paulo) e do Ideas (Instituto de Desenvolvimento Educacional e Assistência Social).

Conhecida pelo seu trabalho no ministério e líder evangélica, a bispa soma mais de 320 mil seguidores no Instagram. Ela também publicava vídeos no seu canal no YouTube.