Presidente do México diz que chegou a acordo sobre tarifa após conversa com Trump

São Paulo, 3 - A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que chegou a uma série de acordos com o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, incluindo a obtenção de uma pausa de um mês na imposição de tarifas.Após o que chamou de "uma boa conversa", a dirigente disse que o México reforçará imediatamente a fronteira norte com 10.000 membros da Guarda Nacional para prevenir o tráfico de drogas do país para os Estados Unidos, especialmente fentanil, segundo registro na rede social X.Os Estados Unidos estão empenhados em trabalhar para prevenir o tráfico de armas potentes para o México. "Nossas equipes começarão hoje a trabalhar em duas frentes: segurança e comércio", afirmou.A conversa ocorre após Trump anunciar a aplicação de tarifas de 25% ao México e Canadá, e de 10% à China. E após México e Canadá informarem que adotariam reciprocidade, com aumento de tarifas sobre produtos norte-americanos.