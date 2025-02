Presidente do Equador anuncia tarifa de 27% sobre produtos mexicanos

QUITO (Reuters) - O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou nesta segunda-feira que seu governo vai aplicar uma tarifa de 27% sobre os produtos mexicanos em um esforço para promover um tratamento justo para as empresas de seu país.

Em um post no X, Noboa disse que é a favor de uma maior troca de mercadorias com outros países, incluindo um possível acordo de livre comércio com o México, "mas não quando há abuso".

Até que haja um acordo desse tipo, acrescentou, a tarifa de 27% será aplicada.

No ano passado, Equador e México romperam relações diplomáticas após Noboa ordenar uma invasão à embaixada mexicana para prender um ex-vice-presidente equatoriano.

O país sul-americano deve realizar o primeiro turno das eleições gerais neste domingo, no qual Noboa concorre para permanecer no cargo.

O Ministério da Economia do México, que cuida da política comercial, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Alexandra Valencia)