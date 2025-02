Presidente do BC da França diz que tarifas de Trump aumentarão incerteza econômica

PARIS (Reuters) - As tarifas de importação anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aumentarão a incerteza econômica, disse o presidente do banco central da França, François Villeroy de Galhau, nesta segunda-feira.

"Olhando para as notícias econômicas, há alguns elementos bastante positivos, há uma recuperação do poder de compra. No entanto, a decisão do Sr. Trump de impor tarifas fortes aumentará a incerteza econômica", disse Villeroy à France Info, acrescentando que esse é um desenvolvimento muito preocupante.

Villeroy, que também é membro do Banco Central Europeu, disse que as tarifas de Trump são "muito brutais" e atingirão especialmente o setor automotivo.

"Todos perdem com esse tipo de guerra comercial protecionista", disse ele.

Questionado se a União Europeia deveria responder da mesma forma se Trump atingir o bloco com tarifas, Villeroy disse que tal resposta não deveria ser excluída, mas pediu cautela.

"A chave é tornar nossa economia mais forte", disse ele.

No sábado, Trump impôs tarifas abrangentes sobre produtos de México, Canadá e China, exigindo que eles interrompam o fluxo de fentanil - e de imigrantes ilegais, no caso de Canadá e México - para os EUA, iniciando uma guerra comercial que pode prejudicar o crescimento global e reacender a inflação.

Villeroy também disse que provavelmente haverá mais cortes na taxa de juros pelo BCE.

Na semana passada, o BCE cortou os juros novamente, e os membros sinalizaram uma nova redução em março, uma vez que as preocupações com o crescimento econômico fraco da zona do euro superam as preocupações com a inflação persistente.

(Por Sudip Kar-Gupta e GV De Clercq)