Presidente do banco central da Lituânia diz esperar que BCE faça corte de juros em março e "mais alguns" depois

VILNIUS (Reuters) - O presidente do banco central da Lituânia e membro do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), Gediminas Simkus, disse nesta segunda-feira que espera um corte na taxa de juros pela autoridade monetária da zona do euro em março e "mais alguns" nos meses seguintes.

O BCE cortou as taxas de juros pela quinta vez na semana passada e os formuladores de política monetária disseram à Reuters que um novo movimento em março é incontroverso, antes de uma reformulação mais profunda na reunião de abril.

Simkus pareceu sugerir que mais reduções nos custos dos empréstimos estão a caminho porque o BCE está longe da taxa neutra que não estimula nem sufoca a economia.

"Não acho que a redução em março será a última", disse ele aos repórteres. "Acho que haverá mais algumas reduções depois de março. Não quero vincular isso a abril ou a qualquer outro mês, acho que isso será feito de acordo com as informações."

Ele acrescentou que a ameaça de tarifas dos Estados Unidos sobre as importações da União Europeia "não é uma boa notícia" para o crescimento econômico ou para a inflação e introduziu "muita incerteza".

Mas ele não quis especular sobre o impacto, pois isso dependia dos detalhes de qualquer tarifa e da resposta da própria UE.

(Reportagem de Andrius Sytas)