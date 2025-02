Petra Kvitova anuncia retorno ao tênis 7 meses após nascimento do filho

A tenista tcheca Petra Kvitova, duas vezes campeã de Wimbledon, anunciou nesta segunda-feira (3) que retornará às quadras no final de fevereiro, sete meses depois do nascimento de seu filho.

"Depois de 15 meses longe do tênis e do nascimento do meu bebê Petr, estou voltando ao circuito", disse Kvitova em um vídeo publicado em sua conta no Instagram.

A jogadora explicou que seu retorno será no WTA 250 de Austin, no final de fevereiro, e que depois vai disputar o WTA 1000 de Miami, em março.

"Eu realmente estou com saudades do tênis e de competir", acrescentou a tenista de 34 anos, campeã de Wimbledon em 2011 e 2014.

Ex-número 2 do mundo, Kvitova se casou com seu treinador Jiri Vanek em julho de 2023. Ela anunciou a gravidez no dia 1º de janeiro de 2024 e deu à luz o filho do casal no dia 7 de julho de 2024.

Além de Wimbledon, Kvitova conquistou 31 títulos de simples no circuito da WTA.

