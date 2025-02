Por que não é bom passar perfume na região íntima, como fez Aline no BBB 25

Aline Patriarca vestiu um biquíni e se perfumou enquanto se preparava para a piscina na manhã desta segunda-feira (3) no BBB 25. A sister espirrou o aroma no corpo e, com as mãos, espalhou o líquido pela área íntima. Ela declarou que agiu para chamar atenção de Diogo Almeida.

Perfume na área íntima pode fazer mal

Médicos não indicam borrifar substâncias na região. De acordo com especialistas, a região íntima feminina é uma parte sensível do corpo e, por isso, qualquer cosmético pode ser irritativo. Além disso, os produtos podem causar alergia e alterar a quantidade e os aspectos da secreção vaginal.

Perfume pode mascarar odores locais. Cheiro pode esconder infecções que podem ser detectadas justamente pelo odor ruim na região. Neste caso, a indicação é procurar um ginecologista.

Até mesmo uso de amaciantes para lavagem de roupas íntimas deve ser evitado. Produto tem corantes e perfumes que podem ser nocivos para a região íntima.

Vagina (parte interna da genitália feminina) nunca deve ser higienizada. Limpeza deve ser feita somente na vulva (parte externa), e água corrente e sabonetes suaves são suficientes, aplicados com movimentos leves com os dedos. Além disso, é necessário se atentar às dobras, que podem acumular secreções.

Limpeza deve sempre lavar no sentido da frente para trás. Movimento é para evitar trazer bactérias da região anal para a vulva. Também é importante deixar a genitália feminina bem arejada, não usar roupas muito justas que gerem atritos e, preferencialmente, dormir sem roupa íntima. Além disso, é recomendado fazer a higienização da vulva após todas as relações sexuais.

* Com informações de reportagens publicadas em 29/07/2022 e 11/09/2022.