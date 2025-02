Partido Reformista, de Nigel Farage, lidera pela primeira vez em nova pesquisa no Reino Unido

LONDRES (Reuters) - O Partido Reformista, de direita e liderado por Nigel Farage, é agora o mais popular do Reino Unido, superando o Partido Trabalhista, que atualmente está no poder, e assumindo a liderança pela primeira vez em uma pesquisa de opinião publicada nesta segunda-feira.

A pesquisa, conduzida pela YouGov para o jornal Times, mostrou que, se uma eleição geral fosse realizada amanhã, 25% dos eleitores britânicos escolheriam o Reformista, 24% votariam nos trabalhistas, e 21%, nos conservadores.

A vantagem de um ponto do Reformista sobre os trabalhistas na pesquisa -- que entrevistou 2.465 pessoas entre domingo e esta segunda-feira -- está dentro da margem de erro, disse a YouGov.

O Partido Trabalhista, que venceu a eleição nacional em julho do ano passado com larga vantagem, caiu 3 pontos em comparação com a última pesquisa realizada em 26 e 27 de janeiro, enquanto o Partido Reformista ganhou 2 pontos.

(Reportagem de Muvija M)