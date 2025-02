Padilha: reforma do IR é prioridade da agenda da Fazenda, mas não há data para apresentação

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira, 3, que a reforma do Imposto de Renda é uma das prioridades do Ministério da Fazenda, mas que o projeto ainda não tem data para apresentação. Também declarou que o governo tem espírito "não intervencionista" nos preços dos alimentos, e que o assunto não foi discutido com a cúpula do Congresso Nacional.

Padilha deu a declaração no Palácio do Planalto após a reunião em que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu os novos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP).