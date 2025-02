Padilha exalta ajuste fiscal sem aumentar pobreza e defende reforma do IR

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, enalteceu o que chamou de "ajuste fiscal sem aumento da pobreza" e voltou a defender a reforma do Imposto de Renda, momentos antes da solenidade de abertura dos trabalhos legislativos no Congresso Nacional na tarde desta segunda-feira, 3.

Padilha disse que o Brasil fez um dos maiores ajustes fiscais do mundo e afirmou que a medida não afetou o crescimento econômico brasileiro.

Segundo o ministro, a prioridade do governo neste ano é pautar projetos para uma "economia justa". "Dos países em emergência, o Brasil fez o terceiro maior ajuste fiscal, sem aumento da pobreza, sem retração do crescimento econômico", disse.

Padilha voltou a dizer também que, na semana que vem, o governo vai apresentar as suas prioridades ao Congresso Nacional de forma detalhada.

"Uma das prioridades é aprovarmos, avançarmos na isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil", afirmou o ministro. "É prioridade absoluta a aprovação dessa reforma do Imposto de Renda ao longo do ano. Essa é a nossa meta."

Na cerimônia desta segunda, abrem os trabalhos os recém-eleitos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Os dois terão mandato de dois anos, com possibilidade de reeleição.