Opep+ mantém política de produção e deixa de lado dados do governo dos EUA

Por Maha El Dahan e Ahmad Ghaddar e Olesya Astakhova

LONDRES (Reuters) - A Opep+ concordou nesta segunda-feira em manter sua política de aumentar gradualmente a produção de petróleo a partir de abril e retirou a Administração de Informações sobre Energia (AIE) do governo dos EUA das fontes usadas para monitorar sua produção e adesão aos pactos de fornecimento.

A Opep+ e Donald Trump entraram em conflito repetidamente durante seu primeiro governo em 2016-2020, quando o presidente dos EUA exigiu que ela aumentasse a produção para compensar a queda na oferta iraniana resultante das sanções dos EUA.

Desde que retornou ao cargo em janeiro, Trump já pediu à Organização dos Países Exportadores de Petróleo que baixe os preços, dizendo que os valores elevados ajudaram a Rússia a continuar a guerra na Ucrânia.

O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, disse que o grupo de ministros da Opep e aliados liderados pela Rússia (OPEP+) discutiu o pedido de Trump para aumentar a produção e concordou que a Opep+ começará a elevar o bombeamento a partir de 1º de abril, de acordo com os planos anteriores.

Uma reunião on-line do grupo chamada de Comitê de Monitoramento Ministerial Conjunto também alterou a lista de consultores e outras empresas que a Opep+ usa para monitorar sua produção, conhecidas como fontes secundárias.

"Após uma análise minuciosa do Secretariado da Opep, o Comitê substituiu a Rystad Energy e a AIE pela Kpler, OilX e ESAI, como parte das fontes secundárias usadas para avaliar a produção e a conformidade do petróleo", disse a Opep+ em um comunicado.

Uma fonte da Opep+ disse que a remoção dos dados da AIE ocorreu porque a agência não estava comunicando as informações exigidas e que a decisão não foi motivada por política. O governo dos EUA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A reunião de segunda-feira coincidiu com um aumento nos preços do petróleo depois que Trump impôs tarifas sobre o México, o Canadá e a China, os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, aumentando a preocupação com a interrupção do fornecimento.

Os preços, no entanto, ainda não voltaram ao nível de 83 dólares por barril atingido em 15 de janeiro, devido à preocupação com o impacto das sanções dos EUA sobre a Rússia.

A OPEP+ está cortando a produção em 5,85 milhões de barris por dia (bpd), o que equivale a cerca de 5,7% da oferta global, acordada em uma série de medidas desde 2022.

Em dezembro, a OPEP+ estendeu sua última camada de cortes até o primeiro trimestre de 2025, adiando para abril um plano para começar a aumentar a produção. A prorrogação foi o último de vários atrasos devido à fraca demanda e ao aumento da oferta fora do grupo.

Com base nesse plano, a reversão de 2,2 milhões de bpd de cortes -- a camada mais recente -- e o início de um aumento para os Emirados Árabes Unidos, começa em abril com um aumento mensal de 138.000 bpd, de acordo com cálculos da Reuters.

Os aumentos durarão até setembro de 2026. Com base na prática anterior da Opep+, a decisão final de prosseguir com o aumento de abril é esperada para o início de março.