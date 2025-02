Ontário cancela contrato com Starlink em novo protesto contra tarifas dos EUA

Por David Ljunggren

OTTAWA (Reuters) - A província de Ontário, no Canadá, anunciou nesta segunda-feira que está cancelando um contrato de 100 milhões de dólares canadenses (68,12 milhões de dólares) com a Starlink, de Elon Musk, a mais recente medida de retaliação contra as tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Ontário, a mais populosa das 10 províncias e o coração industrial do Canadá, também disse que está banindo as empresas norte-americanas dos contratos provinciais.

"Não há como disfarçar -- os próximos dias e semanas serão incrivelmente difíceis. As tarifas de Trump vão devastar nossa economia", disse o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, afirmando que o Canadá precisa reagir com força.

Trump disse que, a partir de terça-feira, imporá tarifas de 25% sobre praticamente todas as importações canadenses, exceto sobre o petróleo, que terá uma sobretaxa de 10%. Se prolongadas, as medidas levariam a economia canadense a uma recessão.

A medida gerou um choque generalizado no Canadá, que tradicionalmente se orgulha de ser um aliado e parceiro comercial próximo dos EUA.

Ford, um dos premiês mais linha-dura em relação à questão da retaliação, disse que empresas com sede nos EUA perderão dezenas de bilhões de dólares em novas receitas e culpou Trump.

"Estaremos rasgando o contrato da província com a Starlink. Ontário não fará negócios com pessoas empenhadas em destruir nossa economia", disse ele em uma coletiva de imprensa.

Sob os termos do contrato, assinado por Ontário em novembro do ano passado, a Starlink forneceria acesso à internet de alta velocidade a 15.000 residências e empresas qualificadas em comunidades mais remotas.

A Starlink não comentou de imediato.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciou no sábado que o Canadá imporia tarifas de 25% sobre produtos norte-americanos em resposta às medidas dos EUA.

Trump disse que as tarifas -- que ele também impôs ao México -- permanecerão em vigor até que o Canadá faça mais para combater a imigração ilegal e o contrabando de fentanil.

Trump disse nesta segunda-feira que fechou um acordo com o México, suspendendo as tarifas por um mês em troca de mais ações na fronteira.

O Canadá não está otimista quanto à possibilidade de obter o mesmo tipo de suspensão concedida ao México, segundo o New York Times, que citou uma autoridade de alto escalão do governo.

Trump disse que conversou com Trudeau nesta segunda-feira e que falaria com ele de novo durante a tarde.

Trudeau está previsto para falar a um conselho consultivo especial sobre as relações EUA-Canadá ainda nesta segunda-feira.

As tarifas não têm precedentes, especialmente porque Estados Unidos, Canadá e México fazem parte de um pacto de livre comércio continental. Em protesto, os canadenses cancelaram viagens ao sul da fronteira, boicotaram bebidas alcoólicas e outros produtos dos EUA e até vaiaram eventos esportivos.

Kevin Hassett, diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, disse à CNBC que o Canadá havia "entendido mal" as tarifas e as está interpretando como uma guerra comercial.

(Reportagem adicional de Angela Christy em Bengaluru)