Ontário bane empresas dos EUA de contratos da província que podem chegar a US$ 200 bi

O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, anunciou nesta segunda-feira, 3, que a província canadense proibirá empresas norte-americanas de participarem de contratos locais até que as tarifas impostas pelos Estados Unidos, anunciadas por Donald Trump e previstas para entrar em vigor na terça-feira, sejam removidas. "O Canadá não começou essa disputa com os EUA, mas pode ter certeza de que estamos prontos para vencê-la", escreveu Ford.

Em seu perfil no X, Ford afirmou que empresas sediadas nos EUA "perderão dezenas de bilhões de dólares em novas receitas", já que, segundo ele, o governo de Ontário destina anualmente US$ 30 bilhões a compras e investe US$ 200 bilhões em seu plano de construção. "Elas empresas só têm o presidente Trump para culpar."

O premiê ontariano também anunciou o cancelamento do contrato da província com a Starlink, empresa de banda larga via satélite de Elon Musk. "Ontário não fará negócios com pessoas determinadas a destruir nossa economia", acrescentou.