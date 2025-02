Província canadense adia cancelamento de contrato com Starlink, de Musk

A província de Ontário, no Canadá, adiou o cancelamento de um contrato milionário do governo local com a empresa Starlink, de Elon Musk, depois de Donald Trump pausar as tarifas americanas sobre produtos canadenses.

O que aconteceu

Ontario voltou atrás em medida contra Musk. Doug Ford, premiê da maior e mais rica província canadense, rompeu contratos com a Starlink mais cedo, como forma de retaliação às tarifas de Donald Trump contra importações canadenses.

Contrato com Starlink valia cerca de 100 milhões de dólares canadenses (R$ 406 milhões). O serviço envolvia o fornecimento de internet de alta velocidade para cidades na zona rural e no norte de Ontário.

Todas as medidas retaliatórias da província foram pausadas. Ford havia pedido também que o LBCO (Conselho de Controle de Bebidas Alcoólicas de Ontário) tirasse todas as garrafas americanas das lojas da província, e impediu que empresas americanas disputassem contratos públicos na sua província.

Premiê prometeu retornar com retaliação caso Trump retome tarifas. "Se o presidente Trump prosseguir com as tarifas, não hesitaremos em remover produtos americanos das prateleiras da LCBO ou proibir empresas americanas de fazer compras provinciais", Ford disse em um comunicado, segundo o jornal estatal canadense CBC.

Premiê mudou de ideia após conversa entre Trump e Trudeau. O presidente americano e o primeiro-ministro canadense concordaram em adiar a implantação das tarifas em um mês. Esse tipo de medida é uma promessa de campanha de Trump, que defende anular a dívida americana através da arrecadação por tarifas.