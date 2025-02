O que é a Usaid, agência que Musk chama de 'ninho de vermes' e quer fechar

Escolhido por Donad Trump para chefiar o DOGE, órgão cujo objetivo é reduzir gastos públicos, o empresário Elon Musk chamou a Usaid de "organização criminosa" nesta segunda (3) e confirmou a intenção do presidente dos Estados Unidos de encerrar a sua operação.

O que é a Usaid?

Agência é responsável por ações assistenciais dos EUA no exterior. Oficialmente chamada "United States Agency for International Development" (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, em português), a Usaid foi fundada em 1961, por ordem executiva do presidente John F. Kennedy, para concentrar os esforços, ações e departamentos do governo dos EUA que enviavam ajuda a civis fora do país.

Ela é, até o momento, uma das maiores agências oficiais de ajuda assistencial do mundo. Movimenta as maiores somas do planeta e sua ação representa mais da metade de todos os auxílios enviados pelos EUA ao exterior.

Usaid teve orçamento de cerca de US$ 50 bilhões (R$ 294 bi), segundo dados oficiais do governo dos EUA de 2023. No entanto, naquele ano, "apenas" US$ 37,8 bilhões foram utilizados.

Prioridade era desenvolvimento socioeconômico global de longo prazo. A Usaid possuía missões ativas em mais de 100 países, principalmente na África, Ásia, América Latina, Oriente Médio e Leste Europeu. Estes programas são autorizados pelo Congresso através do Ato de Assistência Estrangeira, apesar de a agência estar sob o Conselho de Segurança Nacional, o secretário de Estado e o presidente.

Entre as áreas de "especialidade" da Usaid estão fundos emergenciais para desastres e combate à pobreza. No entanto, sua agenda ainda compreende cooperação técnica em assuntos globais, como questões ambientais; interesses bilaterais dos EUA e desenvolvimento socioeconômico. Ao longo de décadas, a Usaid ofereceu abrigos a vítimas de terremotos no Haiti, internet via satélite a cubanos, atuou na reconstrução do Afeganistão após a guerra de 2001, entre outras missões.

Sede da Usaid, em Washington, nos EUA Imagem: Kevin Dietsch/Getty Images via AFP

A ONU estima que 42% de toda a ajuda humanitária internacional tenha sido fornecida em 2024 pela Usaid. Filippo Grandi, Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados, enviou nesta segunda (3) um e-mail para toda a equipe da ACNUR anunciando uma pausa nos gastos em viagens internacionais, workshops e eventos, além de um congelamento em contratações por 90 dias, após o aparente encerramento da Usaid, relatou a emissora europeia Euronews. O Programa Alimentar Mundial da ONU também fará cortes de gastos.

A agência era considerada uma importante ferramenta de "soft power" dos EUA em suas relações exteriores, de acordo com oficiais do governo americano ouvidos pela rede CNN. A segurança nacional dos EUA é construída em três pilares: defesa, diplomacia e desenvolvimento — o primeiro deles é responsabilidade do Departamento de Defesa, o segundo pelo Departamento de Estado e o terceiro pela Usaid.

Usaid também já se envolveu em ações controversas e acusações de suposta tentativa de manipular a política interna dos países em que atua. No Peru, nos anos 90, a agência teria fornecido suporte à esterilização forçada de cerca de 300 mil mulheres indígenas como parte do Plan Verde do governo peruano de controle de população. Investigações do Congresso do Peru encontraram relação entre aumento do auxílio financeiro com o crescente número de procedimentos.

Em 2005, uma investigação do jornal Folha de S.Paulo apontou que a Usaid pagou US$ 95 mil por um seminário no Brasil para tentar influenciar a reforma política que seria votada no país. Documentos sobre o evento programado para acontecer no Congresso Nacional na véspera de uma votação apontam preocupações a respeito de "infidelidade partidária" e ressaltam a importância de que a discussão parecesse interna e não influenciada pelos EUA.

Trump: agência é administrada por 'lunáticos'

Funcionário da Usaid segura cartaz com os dizeres: 'Usaid salva, Musk destrói' Imagem: Kevin Dietsch/Getty Images via AFP

Trump afirmou à CNN antes do anúncio de Musk que a Usaid é administrada "por um banco de lunáticos radicais". Ele ainda prometeu que estes funcionários seriam retirados do governo e que uma decisão seria tomada posteriormente.

Na madrugada desta segunda (3), Musk afirmou em um bate-papo que aconteceu no X Spaces que questionou Trump diversas vezes a respeito do futuro da Usaid. "Repassei tudo com o presidente em detalhes e ele concordou que devemos encerrá-la". O empresário ainda qualificou a Usaid como um "ninho de vermes".

USAID is a criminal organization https://t.co/Xzl70dmow1 -- Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2025

Musk também fez acusações sem provas contra a agência no X, rede social do qual é dono. "Vocês sabiam que a Usaid, usando seus impostos, financiou pesquisas sobre armas biológicas, incluindo a covid-19, que matou milhões de pessoas?". O empresário não forneceu mais detalhes, mas funcionários do governo Biden já haviam ligado esta teoria da conspiração a uma campanha de desinformação russa.

Dois funcionários de alto escalão da Usaid foram colocados em licença administrativa por não permitirem que membros do DOGE acessassem sistemas da agência. Os funcionários de Musk teriam ameaçado chamar autoridades policiais durante a discussão, de acordo com a CNN, até que conseguiram entrar nas dependências.

Outros 60 funcionários da Usaid já estavam de licença desde a última semana por terem sido acusados de tentar desobedecer a ordem executiva de Trump que congelou ajuda ao exterior por 90 dias. Musk acusou ainda a Usaid de apoiar "causas radicais da esquerda ao redor do mundo, incluindo coisas que são antiamericanas".

No sábado (1), uma reportagem da Reuters havia indicado que os projetos da Usaid serão absorvidos pelo Departamento de Estado. No entanto, funcionários da agência manifestaram à CNN preocupação e que não haja estrutura nesta área do governo para apoiar o grande número de iniciativas de desenvolvimento e que sua atuação considerada "essencial" seja apagada.

O site da Usaid já está fora do ar desde a madrugada desta segunda (3). Sua página no X também foi desativada. "Um colapso abrupto da agência colocaria os direitos de milhões de pessoas ao redor do mundo em maior risco como resultado", disse Paul O'Brien, diretor executivo da Anistia Internacional, em declaração à imprensa. "O que desmantelar a Usaid não faz é tornar ninguém mais seguro ou mais próspero. O Congresso deve intervir imediatamente para desafiar isso."