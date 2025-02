Nunes diz que pessoas devem deixar Jd. Pantanal e fala em ajuda financeira

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), disse nesta segunda-feira (3) que moradores do bairro Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, devem deixar o local após o intenso volume de chuvas dos últimos dias.

O que aconteceu

Prefeito disse que administração pública poderá dar ajuda financeira e auxílio com demolição. "Pelo que eu vi a dimensão e a localização que está 30 anos com problemas não vejo outra solução a não ser incentivar as pessoas a saírem daquele local", disse ele. Segundo ele, a prefeitura poderia conceder uma ajuda financeira no valor de R$ 20 mil a R$ 50 mil e um auxílio para a etapa da demolição.

Nunes disse que ficou assustado ao realizar sobrevoo no bairro. "Havia crimes ambientais acontecendo de forma absurda, muitas pessoas fazendo locais de descarte de entulho, aterrando coisas. No próprio domingo, fizeram a condução de uma pessoa para a delegacia que havia jogado entulhos na várzea do rio Tietê."

Prefeito disse que há um pré-estudo para construção de um dique no bairro. Segundo ele a obra é avaliada em R$ 1 bilhão. "Precisamos ter transparência das questões. É possível fazer um dique, mas precisa ter transparência", afirmou. Contudo, Nunes disse que "é impossível ir contra a natureza e conter o rio Tietê aonde as pessoas entraram num lugar de várzea e a água não tem para onde ir e entra na casa das pessoas".

Ao lado de Nunes, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) disse que é preciso investir em assistência imediata e soluções estruturais. Ele citou auxílios emergenciais como alimentação, abrigo, cobertor e remédios. Depois, o governador ressaltou que é necessário pensar em soluções estruturais. "Passamos o fim de semana inteiro com todas as bombas ligadas bombeando o Tietê, o Pinheiros para que a gente possa mitigar esse problema de cheias, mas não tem repercussão em São Miguel Paulista, Jardim Pantanal ou Itaquaquecetuba".

Tarcísio disse que é preciso investir em piscinões e citou construções na zona norte, leste e sul. "São obras importantes, mas não é suficiente. Tem muito o que ser feito, são anos de crescimento desenfreado, temos essa mudança climática e estamos estudando o que precisa ser feito", disse. Segundo ele, a cidade de São Paulo tem quase R$ 8 bilhões em obras de contenção de enchentes.

Governador criou recentemente o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas. Colegiado será composto por 18 membros, de forma tripartite. Ou seja, terá integrantes da gestão estadual, sociedade civil e municípios. A iniciativa será liderada pelas secretarias de Casa Civil e do Meio Ambiente.

Nunes diz que não vai mudar pano de enchentes

Prefeito defendeu plano contra alagamentos após as fortes chuvas que atingiram São Paulo na sexta-feira (24). Ele disse que não pretende mudar as políticas para prevenir a cidade dos efeitos das tempestades. De acordo com ele, a enchente daquela sexta-feira "teria sido uma tragédia" se a Prefeitura não tivesse feito as obras de drenagem que já fez.

Na ocasião, o prefeito admitiu problemas de drenagem da Vila Madalena, que sofre com alagamentos. Ele defendeu a retomada de um projeto de construção de piscinão para a região. O método ajuda a reduzir enchentes, mas não funciona como único meio contra alagamentos, sobretudo, diante das mudanças causadas pelo aquecimento global. A Prefeitura mantém esse tipo de construção como principal medida de drenagem.

Prefeito disse que o município investiu R$ 7,6 bilhões em obras de drenagem. A gestão afirma ter investido ainda em canalizações de rios e construção de piscinões com projeção de capacidade para 100 anos — e contenção de encostas para evitar enchentes e deslizamentos nos últimos quatro anos.

Nunes disse que estão em obras oito novos piscinões na cidade. Entre eles, o do Rio Verde, na zona leste da cidade, que deve atender à principal demanda de drenagem da cidade hoje, na zona leste da cidade, que deve atender à principal demanda de drenagem da cidade hoje.