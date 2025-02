Rodovias de SP terão 5 novos radares a partir desta quarta; leia a lista

Cinco novos radares de velocidade entram em funcionamento nesta quarta-feira (5) em três rodovias do interior de São Paulo. Os trechos são administrados pela empresa Arteris ViaPaulista.

O que aconteceu

Os equipamentos serão instalados nos seguintes trechos: rodovia Antônio Machado Sant'Anna (SP-255), km 77,500 e 78,950, em Araraquara; rodovia Anhanguera (SP-330) em Cravinhos, no km 301,250 e no km 244,900, no município de Santa Rita do Passa Quatro; e no km 310,700 na Rodovia José Fregonezi (SP-328), entre Ribeirão e Bonfim Paulista.

Serão permitidas as velocidades máximas: 100 km/h nos trechos de Araraquara, Ribeirão e Bonfim Paulista; 110 km/h em Santa Rita do Passa Quatro; e 90 km/h no trecho em Cravinhos.

A instalação dos radares é uma determinação do contrato de concessão. A gestão dos dados e das multas é de responsabilidade do DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem).

Antes de implantar os equipamentos, a concessionária analisa os pontos com maior incidência de acidentes. Os trechos com a presença dos radares são sinalizados com placas que indicam a velocidade regulamentada para veículos leves e pesados.