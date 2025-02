'Não faço chacota', diz Padilha sobre candidatura de Gusttavo Lima

Do UOL, em São Paulo

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou o desempenho de Gusttavo Lima na pesquisa Quaest desta segunda-feira (3) e disse que não faz chacota com a possível candidatura.

O que aconteceu

Pesquisa Genial/Quaest sobre a disputa presidencial de 2026 mostra Gusttavo Lima no mesmo patamar de voto de políticos conhecidos de direita. Ele aparece empatado com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), com o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Pablo Marçal (PRTB), candidato derrotado à Prefeitura de São Paulo.

A diferença entre Lula e Lima é de seis pontos percentuais. Testado pela primeira vez pela Quaest, o cantor sertanejo alcançaria 35% das intenções de voto, enquanto Lula teria 41%. O levantamento foi realizado entre 23 e 26 de janeiro, a partir de entrevistas com 4.500 brasileiros.

Padilha foi questionado por jornalistas se leva a sério a candidatura do cantor. "Eu levo a sério a candidatura de todo mundo. Qualquer um que queria ser candidato tem que se filiar a um partido, participar da política. Eu levo a sério qualquer candidatura, não faço chacota. Até de candidato a presidente inelegível a gente leva a sério", disse o ministro, fazendo referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível.

Lula venceria todos os adversários no segundo turno. No confronto com Eduardo Bolsonaro (PL) e Pablo Marçal (PRTB), Lula atingiria 44%, enquanto contra Tarcísio de Freitas (Republicanos) o presidente alcançaria 34%. "A melhor forma de defender esse governo é disputar a reeleição", falou Padilha.