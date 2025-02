Não banque o insensível: o que não dizer quando alguém está de luto?

Diante da morte, deparamo-nos com os sentimentos humanos mais difíceis: tristeza, angústia, medo. Sim, o luto é muito difícil e não existe nada que possa ser dito para tirar a dor de dentro do peito de quem vive uma perda. Mas o enlutado precisa de acolhimento e rede de apoio. E esse acolhimento tem mais a ver com empatia do que simpatia. Não se trata de dizer as palavras certas, mas sim de estar por perto, ter compaixão.

Na tentativa de diminuir a dor do outro, infelizmente muitas pessoas falam coisas que só aumentam o sofrimento. Veja algumas a seguir, baseadas na experiência de Gisela Adissi, cofundadora do "Vamos Falar Sobre o Luto?", plataforma focada em elaborar lutos mais saudáveis.

O que não dizer

1. "Vai passar com o tempo"

O tempo do luto é muito diferente do tempo do relógio. As horas e os minutos que passam do lado de fora têm uma dimensão distinta das que passam do lado de dentro. E o tempo do luto é individual, não existe um padrão, muito menos uma data de vencimento. Na prática, dizer que o tempo cura não tem significado e menospreza a dor.

2. "Veja pelo lado bom disso"

Qualquer declaração que comece dessa maneira ou com "pelo menos" deve ser evitada. É uma bengala de comparação que simplesmente não funciona.

3. "Ela(e) se foi e não vai voltar"

O que dói para quem perdeu alguém amado é a ausência, não conforta saber que essa pessoa se foi para sempre e não vai voltar, porque o que se quer é tê-lo(a) de volta.

4. "Agora é hora de seguir sua vida"

No processo de luto, vale a máxima "um dia de cada vez". Cada avanço conta, e vale olhar para trás e identificá-los. Por exemplo, logo após a perda, como era sair da cama? E como é agora? Esse tempo é individual e ninguém de fora pode estabelecer o prazo necessário. Não existe prazo de validade.

5. "Engravida de novo" ou "compra outro igual"

Pessoas e animais são insubstituíveis. Ninguém ocupa o lugar de quem partiu, isso não diminui a dor.

6. "Sei o que você sente, vivi isso"

Essa frase normalmente vem acompanhada de um exemplo que demonstra claramente que a pessoa não sabe. Nenhuma situação é exatamente igual à outra.

7. "Se precisar de algo, pode falar"

O enlutado está vivendo um mundo desconhecido e nesse momento talvez não tenha energia para pedir ajuda, apesar de precisar dela. Delegar a ele a iniciativa de pedir ajuda é inútil. Se quer realmente colaborar, faça algo.

O que dizer

"Não sei o que dizer, mas estou aqui para ouvir"

"Tome o tempo que precisar"

"Não precisa ser forte"

"Quero estar perto, se for tudo bem por você"

"Estou levando algo para você comer"

"Vou passar para recolher sua roupa suja"

"Posso limpar e arrumar sua casa"

"Conte comigo para cuidar das crianças"

"Te amo"

É importante saber o grau de intensidade e o quanto a dor do luto está atrapalhando a vida da pessoa. Se estiver afetando as necessidades básicas como comer e dormir ou outras partes do corpo, é indicado procurar ajuda médica, como um psiquiatra.

*Com informações de reportagens publicadas em 17/03/2022 e 14/01/2020