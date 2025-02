Musk falará sobre reforma no governo dos EUA em meio a dúvidas sobre seu poder

Por David Shepardson e Chris Sanders

WASHINGTON (Reuters) - O bilionário Elon Musk, que está liderando os esforços do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para cortar gastos do governo do país, dará uma atualização sobre os planos nesta segunda-feira, em meio a relatos de que recebeu acesso a um sistema de pagamentos vital no Departamento do Tesouro norte-americano.

Musk, que também é presidente-executivo da Tesla e da SpaceX, planeja falar sobre o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) em uma conversa nesta segunda-feira na rede social X, também controlada por ele. Trump designou Musk para liderar uma comissão federal de redução de custos.

O sistema do Tesouro dos EUA, segundo publicou o New York Times, envia mais de 6 trilhões de dólares por ano em pagamentos em nome de agências federais e contém informações pessoais de milhões de norte-americanos que recebem pagamentos do Seguro Social, restituições de impostos e outras verbas do governo. O acesso do bilionário levantou preocupações sobre o que ele fará com essas informações.

O democrata Peter Welch, membro do Comitê de Finanças do Senado, pediu explicações sobre o motivo pelo qual Musk teve acesso ao sistema de pagamentos e ao que, segundo Welch, inclui dados confidenciais dos contribuintes.

"É um grande abuso de poder por parte de um burocrata não eleito e mostra que o dinheiro pode comprar o poder na Casa Branca de Trump", disse Welch.

Perguntado no domingo se Musk está fazendo um bom trabalho, Trump concordou. "Ele é um grande cortador de custos. Às vezes não concordamos com ele e não vamos para onde ele quer ir. Mas acho que ele está fazendo um ótimo trabalho. Ele é um cara inteligente. Muito inteligente. E ele está muito interessado em cortar o orçamento federal."

A equipe de Musk recebeu acesso ou assumiu o controle de vários sistemas governamentais.

A Reuters publicou na sexta-feira que assessores de Musk encarregados de administrar a agência de recursos humanos do governo dos EUA bloquearam o acesso de funcionários públicos de carreira a sistemas de computador que contêm os dados pessoais de milhões de funcionários federais, de acordo com dois funcionários da agência.

Musk agiu rapidamente para instalar aliados na agência conhecida como Office of Personnel Management. Uma equipe que inclui funcionários atuais e ex-empregados de Musk assumiu o comando do OPM em 20 de janeiro, o dia em que Trump tomou posse, acrescentaram as fontes.

Desde que assumiu o cargo, há 11 dias, Trump embarcou em uma reforma maciça do governo dos EUA, demitindo e afastando centenas de funcionários públicos em suas primeiras medidas sob o pretexto de reduzir o tamanho da burocracia e instalar pessoas leais a ele.