Musk diz que administração de Trump pode cortar US$ 1 trilhão do déficit em 2026

O bilionário Elon Musk, chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, afirmou que a administração do presidente americano, Donald Trump, pode cortar US$ 1 trilhão do déficit de US$ 2 trilhões que possuem no próximo ano. "Isso vai exigir forte apoio do Presidente, do Congresso e do Judiciário, mas é possível", disse em conversa no X, nesta segunda-feira, 3.

Segundo ele, se os Estados Unidos conseguirem um crescimento econômico que corresponda a esse valor, "não haverá inflação".

"As taxas de juros caem, e os preços nas lojas permanecem os mesmos. Esse é um ÓTIMO resultado para as pessoas, e acho que podemos fazer isso", disse Musk.