Moraes arquiva pedido do PSOL para incluir Tarcísio em inquérito do golpe

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, arquivou pedido do PSOL para incluir o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no inquérito que investiga uma tentativa de golpe de estado em 2022.

O que aconteceu

Pedido foi realizado pela bancada feminina do PSOL da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), em novembro de 2024. A ação usa uma matéria do UOL como justificativa para o pedido. A colunista Thais Bilenky mostrou que o governador esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no dia da reunião sobre a minuta do golpe.

Moraes seguiu manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República) e arquivou o pedido. "A representação sob análise não aponta, de maneira objetiva e inequívoca, fato minimamente individualizado que justifique a adoção de providências penais. Como indica a própria representação, não há elementos que indiquem a participação do representado na reunião do dia 19.11.2022 ou na articulação de uma tentativa de golpe de Estado", disse a PGR.

Tarcísio esteve no Palácio da Alvorada em novembro de 2022, na mesma tarde e local em que Filipe Martins discutiu a minuta de golpe com Bolsonaro. De acordo com informações da Polícia Federal, Tarcísio chegou ao palácio que serve de residência ao presidente da República no dia 19 de novembro de 2022 às 17h19 e saiu às 19h17.

À época, a assessoria de Tarcísio negou que ele tenha participado da reunião com Martins. Afirmou ainda que o governador fez uma visita a Bolsonaro após a eleição, mas não esclareceu a pauta do encontro.

Tarcísio não publicou nada em suas redes sociais no dia 19 de novembro, ao contrário do que fez em 11 de dezembro, por exemplo. Na data, postou foto com Bolsonaro no palácio. "Se estou hoje aqui, é porque Jair Messias Bolsonaro confiou em mim e no trabalho de um técnico que em 2018 ninguém conhecia. Ele tem minha eterna admiração e gratidão", escreveu no Instagram.