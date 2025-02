Por R$ 35, moedor de pimenta não machuca mão e ajusta moagem; confira teste

Eu e minha esposa somos viciados em programas de culinária da Rita Lobo, e quando a vimos salgando seus preparos aos poucos, entre uma etapa e outra da receita, decidimos que iríamos comprar um moedor de sal para a casa.

O que não sabíamos era que ali começaria a nossa saga em busca do "moedor perfeito". Foram quatro modelos que quebraram ou pararam de moer até acharmos aquele que finalmente duraria mais de um ano. Foi o moedor de sal e pimenta da Mimo Style.

O que gostamos

Preço. O mais surpreendente é que esse moedor não foi o mais caro que compramos nesse processo, é possível encontrá-lo a partir de R$ 34,90 na Amazon. No entanto, já chegamos a desembolsar quase o dobro desse valor em um moedor de inox e acrílico que parou de moer em poucos meses.

Boa "pegada". O produto demonstrou firmeza na hora de moer. Tem um formato arredondado, que não machuca a mão de quem o segura. É leve e prático.

Serrilha fina. Tritura bem os grãos. Pode ser usado para moer sal rosa, flor de sal, diversos tipos de pimenta e especiarias de grãos pequenos.

Moagem ajustável. Uma qualidade que só descobri após algum tempo de uso —e fiquei chocado por não saber— é a possibilidade de ajustar a moagem. Assim, você pode escolher entre grãos mais finos ou maiores, dependendo do preparo que será feito.

No meu caso, que uso para moer sal rosa, deixo a moagem maior para usar durante o preparo na panela. A mais fina uso para salgar o alimento no prato ou antes de servi-lo, como em saladas.

Moedor Mimo Style: dica é ir salgando os preparos aos poucos Imagem: Afonso Ferreira/UOL

O ajuste da moagem é feito pelo pino localizado na parte de cima do moedor, o mesmo pino que serve para desencaixar o topo do acessório para colocar as especiarias dentro dele. Rosqueando-o até o máximo, você terá a moagem mais fina, mas, se deixá-lo mais frouxo, os grãos sairão maiores.

Para quem pretende moer pimenta, a regulagem mais fina é interessante para preparar molhos e caldos, enquanto a moagem maior é mais indicada para carnes e grelhados.

Durabilidade. Tenho esse moedor há mais de um ano e ele continua moendo como se estivesse novo. Já o derrubei da pia algumas vezes, mas, como é de madeira, não quebrou e sequer rachou. Esse é justamente o motivo de os outros moedores não durarem tanto tempo na minha casa. Os tombos frequentes acabaram quebrando os de vidro e os de acrílico que tive antes do Mimo Style.

Pontos de atenção

Limpeza frequente. As lâminas devem ser limpas com um pincel seco, preferencialmente após cada uso, para aumentar a durabilidade do produto. Isso evita entupimentos e a oxidação do metal. Se precisar de uma limpeza mais caprichada, dá para desparafusar a lâmina e desmontar as demais partes. A lavagem pode ser feita com água e detergente neutro.

Não tem parzinho. Se você busca um jogo para sal e pimenta, terá de comprar o segundo moedor em tamanho diferente ou optar por um igual, mas colocar uma etiqueta para não confundir na hora de usar.

Para quem eu indico

Esse é um moedor pequeno, então não o indicaria para quem cozinha profissionalmente ou em grandes porções. Para esse caso, será mais interessante um modelo maior ou até elétrico —para não cansar os braços.

Agora, se você apenas cozinha para a família no dia a dia ou é daqueles que gosta de dar uma de masterchef quando recebe os amigos, esse carinha dá conta do recado tranquilamente.

*Com informações de conteúdo publicado em 05/02/2024.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.