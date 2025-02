Lula lidera todos os cenários para 2026, mas rejeição é de 49%, diz Quaest

O presidente Lula (PT) venceria todos os candidatos da oposição na disputa para a presidência da República, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (3).

O que diz a pesquisa

Lula tem vantagem em seis cenários diferentes de segundo turno, na pesquisa estimulada. Se as eleições fossem hoje, o presidente ganharia do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de Gusttavo Lima (Sem partido), Pablo Marçal (PRTB), Eduardo Bolsonaro (PL), do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil).

Cenários de 2º turno: pesquisa estimulada (quando o entrevistado recebe uma lista com os nomes)

Lula 41% x 35% Gusttavo Lima

41% x 35% Lula 44% x 34% Eduardo Bolsonaro

44% x 34% Lula 44% x 34% Pablo Marçal

44% x 34% Lula 43% x 34% Tarcísio de Freitas

43% x 34% Lula 45% x 28% Romeu Zema

45% x 28% Lula 45% x 26% Ronaldo Caiado

Margem de erro de um ponto percentual. A pesquisa entrevistou 4.500 pessoas, com 16 anos ou mais, em todo o Brasil, entre 23 e 26 de janeiro.

Jair Bolsonaro (PL) empata com Lula na pesquisa espontânea. Os dois aparecem com 9% das intenções de voto, contra 1% de Gusttavo Lima e Marçal. Entretanto, o ex-presidente não entrou na pesquisa estimulada, pois está inelegível.

Gusttavo Lima aparece como o mais competitivo contra Lula em um eventual segundo turno. O cantor é o que mais chega perto do presidente na segunda etapa da disputa à presidência, registrando 35% das intenções de voto, contra 41% de Lula — uma diferença de 6 pontos percentuais.

Cenários para eventual segundo turno em 2026 Imagem: Reprodução/Quaest

Rejeição x aprovação

Há um empate técnico entre rejeição e aprovação de Lula. 49% dos eleitores conhecem o presidente, mas não votariam nele nas eleições, e 47% conhecem e votariam nele em 2026. Dessa forma, há um empate no limite da margem de erro.

Haddad é quem tem maior rejeição na pesquisa. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é rejeitado por 56% dos eleitores, enquanto apenas 24% votariam nele.

Rejeições de Jair Bolsonaro (PL), Gusttavo Lima, Ciro Gomes e Eduardo Bolsonaro ultrapassam 50%. O ex-presidente conta com 53% de reprovação e 41% de aprovação, contra 50% de reprovação de Gusttavo Lima, 52% de Ciro Gomes e 55% de Eduardo Bolsonaro.

Michelle Bolsonaro tem rejeição maior que Marçal e Tarcísio. A ex-primeira-dama conta com 49% da rejeição e 29% de aprovação, contra 42% da rejeição de Marçal e 32% do governador de São Paulo.

Governadores são mais desconhecidos do que rejeitados ou aprovados. O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), é desconhecido por 51% dos eleitores, junto de Zema, com 62%, e Caiado, com 68%.